Aydın'da Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Toplantı Yapıldı

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem için eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik kapsamlı planlamalar yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileriyle, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için kapsamlı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırma hedefiyle yapılan planlamalar ve yeni dönemde atılacak adımlar görüşüldü. İl genelindeki eğitim sisteminin daha verimli ve etkili hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğretim yöntemleri, öğrenci başarılarını artırmaya yönelik projeler ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. - AYDIN