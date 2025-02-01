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Aydın'da Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Toplantı Yapıldı

Aydın'da Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Toplantı Yapıldı
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemine yönelik eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda öğretim yöntemleri ve öğrenci başarılarını artırmaya yönelik projeler ele alındı.

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem için eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik kapsamlı planlamalar yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileriyle, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için kapsamlı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırma hedefiyle yapılan planlamalar ve yeni dönemde atılacak adımlar görüşüldü. İl genelindeki eğitim sisteminin daha verimli ve etkili hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğretim yöntemleri, öğrenci başarılarını artırmaya yönelik projeler ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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