Aydın'da Din Görevlileri 'Oku-Yorum' Projesi Kapsamında Buluşuyor

Aydın'da Din Görevlileri 'Oku-Yorum' Projesi Kapsamında Buluşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kitap ve dergi müzakereleri, din görevlilerinin kendilerini geliştirmelerine ve hizmet kalitelerini artırmalarına katkıda bulunuyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Oku-Yorum' projesi kapsamında düzenlenen kitap ve dergi müzakereleri devam ediyor.

Çine ilçesinde din görevlileri her ay bir kitap ve bir Diyanet dergisini müzakere ederek bir araya geliyor. Ağustos ayı buluşmalarının Vaiz Kamil Kebap ve Murakıp Tufan Sever'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu buluşmaların din görevlilerinin kendilerini geliştirmelerine, aralarındaki muhabbetin artmasına ve din hizmetlerinde verimliliğin yükselmesine katkı sağladığı kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.