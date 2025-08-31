Aydın'da Din Görevlileri 'Oku-Yorum' Projesi Kapsamında Buluşuyor

Aydın'ın Çine ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Oku-Yorum' projesi kapsamında düzenlenen kitap ve dergi müzakereleri devam ediyor.

Çine ilçesinde din görevlileri her ay bir kitap ve bir Diyanet dergisini müzakere ederek bir araya geliyor. Ağustos ayı buluşmalarının Vaiz Kamil Kebap ve Murakıp Tufan Sever'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu buluşmaların din görevlilerinin kendilerini geliştirmelerine, aralarındaki muhabbetin artmasına ve din hizmetlerinde verimliliğin yükselmesine katkı sağladığı kaydedildi. - AYDIN