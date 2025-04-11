İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt
Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Aydın'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Büyük İlgi Gördü

Aydın'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın standı, gençler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, katılımcılara destek, hibe, burs ve kredi gibi teşvik unsurlarını tanıtmayı amaçladı.

Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Aydın İl jandarma Komutanlığı'nın standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10-11 Nisan tarihleri arasında Fuar Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı. Devlet Teşvikleri Tanıtım günleri kapsamında gençler için imkan tanınan; destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personeli ile yüz yüze iletişim kurması için organize edildi.

Fuarda Jandarmaya yoğun ilgi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın fuardaki standına öğrenciler ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Jandarmanın standını bir an olsun boş bırakmayan ziyaretçilere Jandarmanın faaliyet alanları hakkında personeller tarafından bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.