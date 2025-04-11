Aydın'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Büyük İlgi Gördü

Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Aydın İl jandarma Komutanlığı'nın standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10-11 Nisan tarihleri arasında Fuar Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı. Devlet Teşvikleri Tanıtım günleri kapsamında gençler için imkan tanınan; destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personeli ile yüz yüze iletişim kurması için organize edildi.

Fuarda Jandarmaya yoğun ilgi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın fuardaki standına öğrenciler ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Jandarmanın standını bir an olsun boş bırakmayan ziyaretçilere Jandarmanın faaliyet alanları hakkında personeller tarafından bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN