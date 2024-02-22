Aydın'da çocuklar Filistin'e yardım kampanyası başlattı

Aydın'ın Buharkent İlçe Müftlüğü, "Mü'min mü'minin kardeşidir" düsturuyla hareket ederek Şennur Mehmet Esen Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklarla bir yardımlaşma kampanyası başlattı. Gazze'deki Filistinlilere yönelik yardım harekatı kapsamında çocuklar, harçlıklarından biriktirdikleri miktarlarla kumbaralar hazırlayarak yardımlaşmaya katkı sağladı.

Çocuklar, kendi imkanlarıyla biriktirdikleri harçlıkları, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Buharkent İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgeye gönderildi. İlçe Müftüsü İsmail Taraklı, duyarlı minik kalplere teşekkür ederek, "Şennur Mehmet Esen Kur'an Kursumuzun çocukları, kardeşleri için yaptıkları bu anlamlı yardımlaşma harekatıyla takdir topladı" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilere yapılan yardımlar, çocukların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmenin yanı sıra, toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına da katkı sağlıyor. Bu örnek yardımlaşma hareketi, Buharkent İlçe Müftlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler arasında önemli bir yer tuttu. - AYDIN