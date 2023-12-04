Aydın'da Cami ve Gençlik Buluşması
Aydın'ın Köşk ilçesinde Başçayır Merkez Camiinde düzenlenen Cami ve Gençlik buluşmasına yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Programda öğrencilerle yatsı namazı kılındı ve İl Müftüsü Hasan Güneş gençlerle sohbet etti. Program sonunda öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır Merkez Camiinde yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla Cami ve Gençlik buluşması düzenlendi.
Öğrencilerle beraber kılınan yatsı namazının sonrasında Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş gençlerle sohbet etti. Programın sonunda öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı. Köşk İlçe Müftlüğü'nden yapılan açıklamada, "Programa katılarak bizleri onurlandıran il müftümüz Hasan Güneş hocamıza, İncirliova Müftümüz Bayram Yılmaz hocamıza, programda emeği geçen din görevlisi arkadaşlarımıza ve ev sahipliği yapan muhtarımız Emin Özdemir'e teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN