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Aydın'da Cami ve Gençlik Buluşması

4 Aralık 2023 16:56 Son Güncelleme: 16:57 Abone Ol

Aydın'ın Köşk ilçesinde Başçayır Merkez Camiinde düzenlenen Cami ve Gençlik buluşmasına yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Programda öğrencilerle yatsı namazı kılındı ve İl Müftüsü Hasan Güneş gençlerle sohbet etti. Program sonunda öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı.