Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Cami ve Gençlik Buluşması

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Köşk ilçesinde Başçayır Merkez Camiinde düzenlenen Cami ve Gençlik buluşmasına yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Programda öğrencilerle yatsı namazı kılındı ve İl Müftüsü Hasan Güneş gençlerle sohbet etti. Program sonunda öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır Merkez Camiinde yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla Cami ve Gençlik buluşması düzenlendi.

Öğrencilerle beraber kılınan yatsı namazının sonrasında Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş gençlerle sohbet etti. Programın sonunda öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı. Köşk İlçe Müftlüğü'nden yapılan açıklamada, "Programa katılarak bizleri onurlandıran il müftümüz Hasan Güneş hocamıza, İncirliova Müftümüz Bayram Yılmaz hocamıza, programda emeği geçen din görevlisi arkadaşlarımıza ve ev sahipliği yapan muhtarımız Emin Özdemir'e teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Gençlik Aydın Cami Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kurtlar evcilleşir mi? Kurtlar kaç yıl yaşar? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 4 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title