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Aydın'da 'Bilgin Hafızlar' projesinin ilk dersi yapıldı

Aydın'da 'Bilgin Hafızlar' projesinin ilk dersi yapıldı
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Aydın İl Müftülüğü ve Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile 'Bilgin Hafızlar' projesi gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü ve Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile 'Bilgin Hafızlar' projesi gerçekleştirildi.

Hafızlık hazırlık öğrencilerinin; İslam bilimleri, fen ve sosyal bilimler, sanat ve kültür alanında öne çıkan kırk bilgin hafızı daha yakından tanımaları amacıyla İl Vaizi Şaduman Gülseren Aydın tarafından ilk ders yapıldı. İlk vahiy katibi Zeyd bin Sabit (ra)'nın hayatının anlatıldığı ders sonunda öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı. Ders sonunda öğrencilere hediyeler takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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