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Aydın'da Bafa Gölü'nde Balık Avcılığına Yönelik Kontroller

Aydın'da Bafa Gölü'nde Balık Avcılığına Yönelik Kontroller
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bafa Gölü'nde yılan balığı ve diğer balık türleri için avcılık yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan kontroller, gölün mevcut halinin korunmasını amaçlıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Bafa Gölü'nde yılan balığı ve diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapılan kişilere yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından 1380 Sayılı su ürünleri Kanunu kapsamında özellikle Meksika Körfezi'nde yola çıkarak 7 bin km yol kat edip Bafa Gölü'nde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapan kişilere yönelik genel kontroller yapıldı. Bafa Gölü tabiat parkının mevcut haliyle korunarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için Bafa Gölü Tabiat Parkı güvende faaliyeti gerçekleştiren ekipler çalışmalarının süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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