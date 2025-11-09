Haberler

Aydın'da Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Aydın'da Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da trafik denetiminde 2,09 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü H.Ü., ehliyetine el konulmasının yanı sıra hakaret içerikli ifadeler kullandığı için gözaltına alındı.

Aydın Valiliği'nden sosyal medyada yer alan alkollü sürücü görüntüleriyle ilgili açıklama yapılırken, 2,09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulduğu ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği belirlenen şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında trafik ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.'nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı ve Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucunda şahsın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.Ü. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı, şahsın gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.