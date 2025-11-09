Aydın'da Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Aydın Valiliği'nden sosyal medyada yer alan alkollü sürücü görüntüleriyle ilgili açıklama yapılırken, 2,09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulduğu ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği belirlenen şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında trafik ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.'nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı ve Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucunda şahsın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.Ü. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı, şahsın gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı. - AYDIN