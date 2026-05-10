Aydın'da vakıf personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Aydın'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline, afet öncesi, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler öğretilerek, afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturulması hedeflendi.

Aydın'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında personele, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimde ayrıca bireysel hazırlığın ve kurumsal bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi. Katılımcılara, deprem başta olmak üzere afet durumlarında panik yapılmadan hareket edilmesi, güvenli alanların belirlenmesi ve acil durum planlarının bilinmesinin hayati önem taşıdığı anlatıldı. Yetkililer, afetlere karşı bilinçli toplum oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
