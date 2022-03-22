Aydın'da Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AYDIN (İHA) - Aydın'da acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aydın genelinde vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilimiz genelinde vatandaşlarımıza sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Ürkmez tarafından "Göğüs Hastalıkları Acilleri" konulu eğitim düzenlendi" ifadeleri yer aldı.

Toplantı sonunda 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla günün anısına pasta kesimi yapıldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Burak Görür ve Acil Sağlık İstasyon sorumluları katıldı. - AYDIN