Karacasu'da 7-10 yaş grubu Kur'an Kursu açıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, minik öğrencilerin katılımıyla açılan Kur'an kursu, mahallede sevinçle karşılandı. Kursun öğreticiliğini Abdurrahman Kocabıyık yaparken, öğrenciler temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 7-10 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu açıldı. Minik öğrencilerin katılımıyla başlayan kurs, mahallede sevinçle karşılandı.

Karacasu'nun Yaykın Mahallesi'nde, 4/B İmam Hatip Abdurrahman Kocabıyık'ın öğreticiliğinde açılan Kur'an kursunda öğrenciler, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Kursun ilk döneminin son gününde İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Erdoğan, din görevlisi Abdurrahman Kocabıyık tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti. Müftü Erdoğan, kursa katılan öğrencileri tebrik ederken, yürütülen başarılı çalışmalar dolayısıyla Abdurrahman Kocabıyık'a da teşekkür etti. Mahallede açılan Kur'an kursunun, çocukların küçük yaşta dini değerlerle buluşmasına katkı sunduğu belirtilirken, kurs faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi. - AYDIN

