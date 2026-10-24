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Aydın'da 30 Ekim'deki İzmir TAMP tatbikatı öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Aydın'da 30 Ekim'deki İzmir TAMP tatbikatı öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
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AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde, 30 Ekim'de yapılacak İzmir Bölge Düzeyi TAMP Tatbikatı öncesinde Aydın'daki kurum ve kuruluşların katılımıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda tatbikata ilişkin bilgilendirme yapıldı ve hazırlıklar ele alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından 30 Ekim'de gerçekleştirilecek İzmir Bölge Düzeyi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı öncesinde Aydın'daki kurum ve kuruluşların katılımıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afad Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, bölge düzeyinde yapılacak tatbikata ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Aydın'daki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalışmada, tatbikat sürecine yönelik hazırlıklar ele alındı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen tatbikatlarla, afet ve acil durumlarda görev alacak kurumların müdahale süreçlerine ilişkin hazırlıklarının değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim ve toplantının, 30 Ekim'de yapılacak İzmir Bölge Düzeyi TAMP Tatbikatı öncesinde kurumların bilgilendirilmesi ve hazırlık çalışmalarının desteklenmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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