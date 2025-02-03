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Aydın'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi Başladı

Aydın'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi Başladı
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Aydın'da 189 bin 372 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin sona ermesiyle ikinci döneme başladı. İl genelindeki toplam 878 okulda eğitim gören öğrenciler ve 15 bin 727 öğretmen, yeni döneme heyecanla adım attı.

Aydın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin yarın sona ermesi ile birlikte il genelindeki 189 bin 372 öğrenci için 2. dönemin ilk ders zili çaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2024-25 Eğitim Öğretim yılında sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci ikinci dönem için okullara döndü. İl genelinde 878 okulda eğitim gören 189 bin 372 öğrenci yeni döneme heyecanla adım attı. Ayrıca il genelindeki toplam 15 bin 727 öğretmen de görevlerine başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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