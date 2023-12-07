Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsmet Sezgin'i ölümünün 7. yılında andı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk siyasetinde 'İsmet Abi' olarak anılan eski Aydın milletvekili ve TBMM Başkanı İsmet Sezgin'i ölümünün 7. yılında saygıyla anarak paylaşım yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk siyasetinde "İsmet Abi" olarak anılan eski Aydın milletvekili ve TBMM Başkanı İsmet Sezgin'i ölümünün 7. yılında andı.

Uzun yıllar Türk siyasetinde "İsmet Abi" olarak anılan ve Türk siyasetinde birçok görev üstlenmiş İsmet Sezgin'i 7. ölüm yıldönümünde unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı paylaşımla Sezgin'i andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, paylaşımında "Türk siyasetinde 'İsmet Abi' olarak anılan İsmet Sezgin'i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN