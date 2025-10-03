Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Yeni Plastik Cerrah Göreve Başladı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne yeni uzman olarak Op. Dr. Serhat Çelikbağ hasta kabulüne başladı. Poliklinik binası birinci katta hizmet vermeye başladı.

2017 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Çelikbağ, mezuniyetinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi (2017) ve Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi'nde (2019) pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2020-2025 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Eylül 2025'te Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne tayin olan Dr. Çelikbağ, plastik cerrahi alanında hasta kabulüne başladı. Hastane yetkilileri Op. Dr. Çelikbağ'a çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN