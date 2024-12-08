Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Acil Servis Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis hekim ve hekim dışı diğer sağlık çalışanlarına yönelik Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda Birim Bazlı Hizmet İçi Eğitim programı düzenlendi. Program doğrultusunda Acil Tıp Uzmanı Dr. Gözde Canan Yavaş tarafından 'CPR (Temel ve İleri Yaşam Desteği-Yetişkin ve Çocuk), Kardiyak Acillerde Ritim Özellikler, Yüksek Riskli İlaçların Kullanımı, Kritik Hasta Takibi, Kritik Vakalara Yönelik Tanı ve Tedavi Algoritmaları), Aydın İl Sağlık Müdürlüğü UMKE/AFET birimlerinde görevli personellerinden Hatice Kalbak ve Aydoğan Kaya tarafından KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehtidler) konularında hizmet içi eğitimler verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Eğitime katkılarından dolayı eğitmenlerimize ve eğitime katılan tüm personellerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN