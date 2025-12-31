Haberler

Avustralya 2026'ya havai fişek gösterisiyle girdi

Güncelleme:
Avustralya, 2026 yılına girmek için Sydney'de etkileyici bir havai fişek gösterisi düzenledi. Bu arada, geçtiğimiz günlerde Bondi Plajı'nda yaşamını yitiren 15 kişi anısına bir tören gerçekleştirildi.

Avustralya, 2026'ya görkemli havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi.

Dünya yeni yıl için geri sayımına devam ediyor. Güney Yarım Küre'de bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da 2026 yılına "merhaba" dedi. Sydney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.

Öte yandan 14 Aralık Pazar günü Sydney'deki Bondi Plajı'nda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, saygı duruşunun ardından dualar edildi. Harbour Köprüsü, yeni yıla bir saat kala hayatını kaybedenlerin anısına beyaz ışıkla aydınlatıldı.

Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.

Bondi saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahının olduğu tespit edilmişti. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
