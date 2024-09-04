Avukat Cihan Şahin Aydın Barosu Başkanlık Seçimlerinde Aday Oldu

Aydın Barosu'nun eski Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen 36 yıllık Avukat Cihan Şahin, Ekim ayında yapılacak baro başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu. Şahin, yaptığı açıklamada Aydın Barosu'nu haksızlıklara karşı en ön saflarda mücadele eden, etkili ve temsili kuvvetli bir baro haline getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Aydın Barosu başkanlık seçimlerinin ilk toplantısı 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur seçimler 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Avukat Cihan Şahin Aydın Barosu başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Avukat Şahin, Aydın Barosu'nu haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadelenin ön saflarında yer alan, etkili ve temsili kuvvetli bir baro haline getirme amacını taşıdığını belirtti.

Avukat Cihan Şahin baroda gücün değil, sözün gücünün hakim olacağı bir anlayışın egemen olacağını ifade ederek, "Farklı fikirler zenginlik kabul edilecek ve bunların aktif değerlendirilmesiyle, bütünün hayrına olan fikirler uygulanacaktır. Gökkuşağındaki renkler gibi farklı fikirlerin de son ana fikir öncesindeki hali yağmurdan önceki şimşekler gibidir. Sonuç, gökkuşağı güzelliği olacaktır ve bunu sağlayacak olan orkestranın şefi baro başkanı olacaktır" dedi.

Kendini bilmenin erdem olduğunu vurgulayan Şahin çatışma yönetimi, müzakere ve orkestra şefliği konularındaki yeteneklerini sivil toplum örgütlerinde gösterdiğini belirterek, "Farklı sesleri iletişim arızası olmadan musikiye dönüştürebiliyorum ve bu yeteneklerimi baromuzda da uygulayacağım" şeklinde konuştu.

Şahin baro başkanlığı seçilmesi durumunda ilk dönemde yapabileceklerini tamamlamayı, tamamlayamadıklarını ise ikinci dönemde bitirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, "Bir kez seçilince devamlı seçilmek gibi bir düşüncem yok. Genç meslektaşlarımıza görevimi onurlu bir şekilde teslim etmek isterim" dedi.

Aydın Barosu'nda daha önce Yönetim Kurulu Üyesi ve Baro Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Şahin, avukatların sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorunlara çözüm bulmak için çalışacağını belirtti. E-duruşma odalarının tüm adliye binalarında sağlanması ve baro binasının yapımında aktif rol alarak genç avukatlara destek olmayı planladığını açıkladı.

Avukat Şahin, "Baromuzu eski geleneklerine geri getirmek için çaba sarf edeceğim. Temsili kuvvetli, etkin ve lobiciliği en hızlı kullanan bir baro oluşturmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Şahin, meslekte geçirdiği uzun süre zarfında edindiği bilgi ve tecrübeleri meslektaşlarıyla paylaşma arzusunu ifade ederek genç avukatların bakış açısına yaklaşmanın kendisini bu görev için aday olmaya yönelttiğini söyledi. Atatürk'ün gençliğe duyduğu güvenle genç meslektaşlarıyla birlikte çalışmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Baromuzu temsil etme fırsatı tanınırsa, her daim baromuza bağlı tüm meslektaşlarımız için bütünleştirici, kucaklayıcı ve destekleyici olacağımdan ve nihayetinde baroyu Cumhuriyetin değerlerine sahip bir şekilde teslim edeceğimden şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu. - AYDIN