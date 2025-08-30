Avrupa Müslüman Forumu İstanbul'da Toplanıyor

Filistin ve Kudüs'ün önde gelen din ve siyaset adamları, Gazze konusunu ele almak üzere İstanbul'da bir araya gelecek.

Avrupa Müslüman Forumu, Gazze için İstanbul'da buluşuyor.

Filistin Müftüsü, Kudüs Müftüsü, Kudüs Patriği, İbrahim El Halil camisinin imamı, ABD'den ünlü hahamlar, İngiltere Muhalefet Partisi Başkanı Jeremi Corban, Yunanistan Muhalefet Partisi Başkanı Yaris Varifakes, Nkosi Mandela ve Greta Tumberg gibi kanaat önderleri 11 Eylül Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelecek. Forum'da Gazze konusu ele alınacak. - İSTANBUL

