Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, Gizem Güngör ile Evlendi
Auran Kozmetik'in genç kurucusu Abdullah Karataş, Gizem Güngör ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğünde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şahitlik ederek, çifti tebrik etti.

Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, Gizem Güngör ile dünya evine girdi.

Auran Kozmetik'in kurucusu genç girişimci Abdullah Karataş, hayatını Gizem Güngör ile birleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin şahitliğini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer yaptı.

Düğüne katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, genç çiftin evlilik cüzdanını Abdullah Karakaş'a vererek, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. - KAYSERİ

