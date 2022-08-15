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Atlı ve mehterli sünnet coşkusu

Atlı ve mehterli sünnet coşkusu Kocaeli'de polis memuru baba 2 çocuğu için atlı ve mehter takımlı sünnet cemiyeti düzenledi.

Atlı ve mehterli sünnet coşkusu

KOCAELİ - Kocaeli'de polis memuru baba 2 çocuğu için atlı ve mehter takımlı sünnet cemiyeti düzenledi.

Derince ilçesinde yaşayan polis memuru Uğur Kuşku ve sınıf öğretmeni Hatice Kuşku çiftinin çocukları sünnet oldu. Çift, Alp Arslan ve Alp Eren isimlerindeki iki çocuğuna Türk geleneklerinin izlerini taşıyan, unutamayacağı bir sünnet cemiyeti tertip etti. Çocuklar için atlı konvoy yapılırken, mehter takımı da davetlilere konser verdi. Mehteran takımıyla birlikte at üstünde ilerleyen çocuğu gören vatandaşlar ise geçiş törenini ilgiyle izleyerek bu anı kameralara kaydetti.

"Türk kültürünü yaşatmak ve gündemde tutabilmek adına böyle bir uygulama yaptık"

Oğullarının sünnet töreninde konuşan anne Hatice Kuşku, "Küçük oğlum Alp Eren 1.5 yaşında, büyük oğlum Alp Arslan ise 5 yaşında yeni sünnet oldular, törenlerini yaptık. Son dönemde genel kültürümüzü unuttuk. Türk kültürünü yaşatmak ve gündemde tutabilmek adına böyle bir uygulama yapalım dedik. Çocuklarımız kendi kültürünü tanısın, böyle bir düğünle akıllarında bulunsun hem de güzel bir anı olsun istedik. Her erkek Türk çocuğu için sünnet çok önemli. Eşim ve ben Türk kültürüne ve geçmişine çok önem veriyoruz geleneklerimizin unutulmaması adına böyle bir tören yaptık. Herkese de tavsiye ederim çocuklar çok eğleniyor ve hayatlarında unutamayacağı bir gün geçirmiş oluyorlar" dedi.

"Sünnet törenleri hep arabaların üstünde oluyordu bir eksiklik gördüm"

At sahibi Sümmani Yılmaz, "Çocuklar atları çok seviyor ve binmek istiyor. 1 senedir Kocaeli'de at bakıyorum sünnet cemiyetleri ile böyle bir merasim düzenlemek için meydana çıktık. Bu onuncu, on beşinci sünnetimiz oldu. Sünnet törenleri hep arabaların üstünde oluyordu bir eksiklik gördüm. Daha önce çocukları ata bindirdiğimde çok mutlu olduklarını fark ettim herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Yerel

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