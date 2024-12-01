Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk
Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı

Ateşkes Sonrası Lübnan'a Dönüşler Artıyor

Ateşkes Sonrası Lübnan'a Dönüşler Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkesin ardından 27-29 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 26 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a döndüğünü açıkladı. Lübnan'a geri dönenler, evlerinin yıkılmış olmasına rağmen evlerine dönmek istediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle 27-29 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 26 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a döndüğünü bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'a göç devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ateşkesin yürürlüğe girmesiyle 27-29 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a döndüğünü bildirdi. Açıklamada, 15 bin kişinin Jdaidat Yabous sınır karakolundan, 11 bin kişinin ise Joussieh sınır karakolundan Lübnan'a giriş yaptığı aktarıldı.

UNHCR, Lübnan'a geri dönenlerin büyük bir bölümünün evleri yıkılmış olsa bile evlerine dönmek için "güçlü bir istek" duyduklarını ifade ettiklerini söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış
img

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
img

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.