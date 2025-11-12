Atatürk Üniversitesi'nden Doğu Türkistan İçin Farkındalık Etkinliği

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, gökyüzüne mavi beyaz balonlar bırakarak Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, Yeni Eksen Öğrenci Kulubü'nün Doğu Türkistan'la ilgili farkındalık oluşturmak için kampüs içerisindeki Gençlik Anıtı önünde düzenlediği etkinliğe katıldı. Göktaş, mazlum coğrafyaların gülmesi isteniyorsa güçlü, kuvvetli, bir ve beraber olunması gerektiğini vurgulayarak, "Doğu Türkistan kapalı bir kutu. Oradan çok fazla haber alamıyoruz. Malesef Osmanlı ecdadımız yıkıldığı günden bugüne bizim gönül coğrafyamız olan ister Ortadoğu deyin, ister Orta Asya deyin, ister Balkanlar deyin orada kan ve gözyaşı durmuyor ve dinmiyor. Bütün bu mazlum coğrafyaların gözü, arzusu, isteği bizden yana. Beklentileri bizden yana. Onun için bizim bir olmamız, beraber olmamız ve güçlü olmamız gerekiyor. Dünyanın ve insanlığın saadeti adına güçlü ve kuvvetli olmamız gerekiyor. Bugün güçlü, kuvvetli zalimleri, mazlumları eziyor. Ama biz Müslüman'ız. Müslüman izzeti mazlumun yanında olmayı gerektirir" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Göktaş'ın açıklamasının ardından öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. - ERZURUM