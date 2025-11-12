Haberler

Atatürk Üniversitesi'nden Doğu Türkistan İçin Farkındalık Etkinliği

Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla mavi beyaz balonlar bıraktı. Etkinliğe katılan Prof. Dr. Mehmet Göktaş, güçlü bir toplum olmanın önemine vurgu yaptı.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, gökyüzüne mavi beyaz balonlar bırakarak Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, Yeni Eksen Öğrenci Kulubü'nün Doğu Türkistan'la ilgili farkındalık oluşturmak için kampüs içerisindeki Gençlik Anıtı önünde düzenlediği etkinliğe katıldı. Göktaş, mazlum coğrafyaların gülmesi isteniyorsa güçlü, kuvvetli, bir ve beraber olunması gerektiğini vurgulayarak, "Doğu Türkistan kapalı bir kutu. Oradan çok fazla haber alamıyoruz. Malesef Osmanlı ecdadımız yıkıldığı günden bugüne bizim gönül coğrafyamız olan ister Ortadoğu deyin, ister Orta Asya deyin, ister Balkanlar deyin orada kan ve gözyaşı durmuyor ve dinmiyor. Bütün bu mazlum coğrafyaların gözü, arzusu, isteği bizden yana. Beklentileri bizden yana. Onun için bizim bir olmamız, beraber olmamız ve güçlü olmamız gerekiyor. Dünyanın ve insanlığın saadeti adına güçlü ve kuvvetli olmamız gerekiyor. Bugün güçlü, kuvvetli zalimleri, mazlumları eziyor. Ama biz Müslüman'ız. Müslüman izzeti mazlumun yanında olmayı gerektirir" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Göktaş'ın açıklamasının ardından öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
