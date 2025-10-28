Haberler

Turgutlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Atatürk'ün Makam Aracı Sergilendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle Turgutlu'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında kullandığı makam aracının birebir aynısı sergilendi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleştirilen sergi, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Protokol üyeleri ve çok sayıda kişi tarihi araç ile fotoğraf çektirdi.

Turgutlu'da bugün gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı makam aracının birebir aynısı Turgutlu'da sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında vatandaşların beğenisine sunulan araç, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, tarihi makam aracı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
