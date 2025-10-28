Turgutlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Atatürk'ün Makam Aracı Sergilendi

Turgutlu'da bugün gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı makam aracının birebir aynısı Turgutlu'da sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında vatandaşların beğenisine sunulan araç, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, tarihi makam aracı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA