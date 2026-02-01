Ataşehir'deki fabrika yangınında yürek ısıtan an

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale sırasında kaydedilen görüntüler, itfaiye ekipleri arasındaki dayanışmayı gözler önüne serdi.

Ataşehir'deki fabrika yangınına müdahale edildiği anlarda, yüzü köpük ve is içinde kalan bir itfaiye eri, yüzünü silmek için ekip arkadaşına kaskını ve bez maskesini uzattı. Yoğun şekilde devam eden söndürme çalışmaları sırasında yaşanan bu an, zorlu şartlar altında görev yapan ekiplerin birbirine verdiği desteği ortaya koydu. Kısa sürede gerçekleşen bu hareket, müdahalenin ciddiyetini ve ekip ruhunu yansıttı.

O anlar, yangınla mücadelede sadece alevlerle değil, ağır çalışma şartlarıyla da mücadele edildiğini bir kez daha gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle izlenirken, itfaiye ekiplerinin fedakarlığına dair yorumlar yapıldı. Kaydedilen bu görüntüler, itfaiye erlerinin görev bilincini ve insani yönünü bir kez daha ortaya koydu. - İSTANBUL