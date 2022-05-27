Atakum'da Çocuklardan 'Böcek Müzesi'ne Ziyaret - Haberler

Atakum Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nin Atakent ve Mevlana şubeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yer alan Böcek Müzesi'ni ziyaret etti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin kent sakinlerine sözünü verdiği, modern eğitim sistemiyle çocukların geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına destek olan Atakum Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Atakent ve Mevlana şubeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yer alan Böcek Müzesi'ni ziyaret etti.

MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

Meraklı çocuklara müzeyi gezdiren Böcek Müzesi yetkilileri müzeyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Böcekleri büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla inceleyen çocuklar merak ettiklerini müze yetkililerine sordu. Verimli bir ziyaret düzenleyen AtaÇocuk öğrencileri müzede böceklerin yaşam serüveni ve nasıl muhafaza edildikleri konularında bilgi aldılar.