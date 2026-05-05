Ata tohumundan elde ettiği buğdayla ürettiği ekmekler yoğun talep görüyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel üretim yapan fırın işletmecisi Cihan Bağdatlı, ata tohumundan elde edilen buğdayla ürettiği ekmeklerle dikkat çekiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel üretim yapan fırın işletmecisi Cihan Bağdatlı, ata tohumundan elde edilen buğdayla ürettiği ekmeklerle dikkat çekiyor. Katkı maddesi kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ekmekler yoğun talep görüyor.

Cihan Bağdatlı'nın üretiminde kullandığı buğdaylar, ata tohumlarından yetiştiriliyor ve su değirmenlerinde öğütülerek una dönüştürülüyor. Geleneksel yöntemlerin korunarak üretildiği bu ekmekler, hem lezzeti hem de doğallığıyla öne çıkıyor.

Artan ilgi karşısında siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Bağdatlı, doğal ve sağlıklı ekmek üretimine devam edeceğini ifade ediyor. Bölge halkı başta olmak üzere çevre illerden de talep gören geleneksel buğday ekmeği, eski usul üretim anlayışını günümüze taşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
