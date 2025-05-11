Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te

Ata Emre Akman, Ölümünün 1. Yılında Anıldı

Ata Emre Akman, Ölümünün 1. Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir yıl önce bıçaklanarak hayatını kaybeden motosikletli kurye Ata Emre Akman, memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir törenle anıldı. Ailesi, arkadaşları ve acılı annelerin katıldığı anma programında, infaz yasasının değiştirilmesi ve çocukların kötü ortamlardan korunması çağrıları yapıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir yıl önce motosikletli kurye olarak çalışırken bir adrese sipariş teslim ettikten sonra motoruna binmek üzereyken 17 yaşındaki şahıs tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen Ata Emre Akman, ölümünün 1. yılında memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiye Sarnıç Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Muradiye Sarnıç Mahallesi meydanında düzenlenen anma programı, Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman'ın "Ata'nın Bahçesi" olarak adlandırdığı mezarı başında devam etti. Programa Akman'ın ailesi, yakınları, lise ve üniversiteden arkadaşları ile kız arkadaşı katıldı. Törene ayrıca 2023 yılında bir zincir markette çalışırken hayatını kaybeden Aydın Kayar'ın annesi Fatma Kayar ve geçtiğimiz aylarda pazar yerinde öldürülen Mathia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de katıldı.

Ata Emre'nin babası Erol Akman, infaz yasasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür olaylara karışanların hak ettikleri cezaları almasının önemine vurgu yaptı. Oğlunun köyde geçirdiği çocukluk yıllarından bahseden Akman, çocukların suça yönlendirilmesini önleyecek daha güçlü toplumsal ve hukuki önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Gözü yaşlı anne Zuhal Akman ise, yaşadıkları zorlu süreci ve verdikleri adalet mücadelesini anlattı. Anne Akman, "Ata hep yanımdaydı, şimdi de yanımda olduğunu hissediyorum" dedi.

Ata Emre'nin kız arkadaşı ise, "Aslında ben onun müstakbel eşiydim. Bundan sonra hayatımı onunla birlikte yaşayacağım, onun için bir kişi fazla yaşayacağım" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ata'nın lise ve üniversiteden arkadaşları da söz alarak, onun ne kadar iyi bir insan ve dost olduğunu anlattı. Böyle bir ölümü asla hak etmediğini dile getiren arkadaşları, Ata'nın kalplerinde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Ata Emre'nin kız kardeşi Alya Akman kürsüye çıktı. Ağabeyi ile anılarını paylaşan Alya, "Daha doğduğumda Ata beni 'Bu benim bebeğim' diye karşılamıştı" diyerek, ağabeyine duyduğu sevgi ve özlemi aktardı.

Programa geç katılan Yasemin Minguzzi ise duygusal bir konuşma yaptı. Oğlunu kaybetmenin derin acısını paylaşan Yasemin Minguzzi, yaşadıkları sürecin zorluklarını gözyaşları içinde anlattı.

Konuşmaların ardından kalabalık, Ata Emre Akman'ın kabrine giderek dua etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.