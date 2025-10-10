Aşkale Gençlik Merkezi'nden Öğrencilere Tarihi ve Turistik Gezi

Aşkale Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün "Bir Bilenle Erzurum" projesi kapsamında Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, "Bir Bilenle Erzurum" projesi çerçevesinde Aşkale'den Erzurum'a geldi. Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Palandöken Dağı başta olmak üzere şehrin önemli tarihi ve kültürel noktalarını gezen öğrencilere merkez çalışanları Adem Gürgür, Y. Selim Turgut ve Elif Eyüp gezilen yerlerin tarihçesi ve önemi hakkında bilgiler aktardı. Gün boyu süren gezide öğrencilerin oldukça keyifli vakit geçirdiği ve geziden memnun kaldıkları gözlemlendi.

Aşkale Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür projelerin öğrencilerin hem tarih bilincini geliştirdiğini hem de şehir kültürünü yakından tanımalarına katkı sunduğunu belirtti. - ERZURUM