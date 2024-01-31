Aşkale'de Kar Yağışı Sonrası Buzlanma
Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafta sonu yağan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor. İlçede kaldırımlar ve yollar buzlanırken, araçlar dondu ve camları buzla kaplandı.
Aşkale buz tuttu
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafta sonu yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye düştüğü ilçede, kaldırımlar ve yollarda buzlanma meydana geldi. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştu. İlçede çok sayıda aracın donduğu, camları buzla kaplandığı görüldü.
Günün ilk ışıklarıyla hava güneşli olsa da otomobillerdeki termometreler yine eksi 27 dereceyi gösterdi.