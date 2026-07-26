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Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Gırar çorbası yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Gırar çorbası yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kuşaktan kuşağa aktarılan yöresel lezzetlerden gırar (ayran aşı) çorbası, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yaşatılmaya devam ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kuşaktan kuşağa aktarılan yöresel lezzetlerden gırar (ayran aşı) çorbası, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yaşatılmaya devam ediyor. Yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak tüketilen gırar, bölgenin mutfak kültürünün önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Patnos'ta evlerde ve yöresel etkinliklerde sıkça yapılan gırar; dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlanıyor. Yarpuz ya da nane ile lezzetlendirilen çorba, hem besleyici özelliği hem de kendine özgü aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Geçmişten günümüze devam eden bu çorba çeşidini anlatan Gül Sevinç Koçak, dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlandığını söyleyerek, yıllardır aynı tarifle hazırlanan gırarın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu, bu lezzetin gelecek nesillere aktarılması için geleneksel yapım yöntemlerini yaşatmayı sürdürdüklerini belirtti.

Patnos'ta yaşatılan bu asırlık lezzet, hem yöresel mutfağın tanıtımına katkı sağlıyor hem de gastronomi turizmi açısından dikkat çeken değerler arasında gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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