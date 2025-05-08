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ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'den Azerbaycan Kars Başkonsolosu'na Ziyaret

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'den Azerbaycan Kars Başkonsolosu'na Ziyaret
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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'i ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Azerbaycan'ın davasına destek vurgusunda bulundu.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyesi Erdal Vural Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'i makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Gülbey, Başkonsolos Aliyev'e ASİMDER'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Azerbaycan'ın davası bizim davamızdır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Biz dernek olarak Ermeni lobisinin dünya kamuoyunun gözlerini boyama ve yalan politikasına karşın verdiğimiz mücadele yanında, gerek burada gerek Azerbaycan'da Ermenilerin yapmış olduğu katliamları açığa çıkarmak için faaliyetler yürütmekteyiz" dedi

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de Gülbey'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıcak bir ortamda geçen ziyaret sonrasında Gülbey ve beraberindekiler Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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