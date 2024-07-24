Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolu 17 gündür kapalı

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolu 7 Temmuz tarihinde heyelan nedeniyle kapandı. Aradan 17 gün geçmesine rağmen yol hala açılmadı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, köylülerin adeta bir hapis hayatı yaşadığını belirterek, "TBMM'den haykırıyoruz. Yusufeli'nin Havuzlu köylülerinin haykırışını duyun, köy yolunu bir an önce açın" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolu 17 gün önce heyelan nedeniyle kapandı. 17 gün geçmesine rağmen köy yolu açılmadı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"2024 Türkiye'sinde köy yolunun 17 gündür kapalı olmasını neyle açıklıyoruz? 7 Temmuz 2024 tarihinde Artvin Yusufeli ilçesi Havuzlu köyünde heyelan gelmesi neticesinde köy yolu kapandı. O günden bugüne kadar yaklaşık 17 gündür köy yolunun kapanmış olması nedeniyle hastası olan cenazesi olan başka bir türlü işleri olan köylüler köyde mahsur kalmışlardır. Aradan geçen17 gün sürede çok komik bir çalışmanın ötesinde köy yolunu açmaya yönelik herhangi büyük bir çalışma olmadığını takip etmekteyiz. Köylüler isyan durumdadırlar ve 17 gündür yakınlarına ulaşamamakta, köyde adeta bir hapis hayatı yaşamaktadırlar. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden haykırıyoruz. Yusufeli'nin Havuzlu köylülerinin haykırışını duyun köy yolunu bir an önce açın."