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Artvin'deki Mençuna Şelalesi'nde fırtınaya yakalanan iki arkadaşın zor anları

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Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Mençuna Şelalesi'nde yaşanan fırtına anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şelaleyi gezmeye gelen iki arkadaş, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki Mençuna Şelalesi'nde fırtınaya yakalanan iki arkadaşın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan ünlü Mençuna Şelalesi, dün yaşanan ani fırtına ve şiddetli yağışla birlikte adeta çoştu. Bu sırada şelaleyi Bursa'dan gezmeye gelen iki doğa sever zor anlar yaşadı.

Bursa'da yaşayan ve esnaflık yapan Coşkun Topsaç, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Arhavi'ye gitti. Kente etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Coşkun Topsaç, Mençuna Şelalesi'nin fırtına altındaki halini merak edince, arama kurtarma eğitmeni olan kuzeni Halil Topsaç ile birlikte şelalenin yolunu tuttu.

Gördükleri manzara karşısında hayranlık duyan kuzenler, bir yandan da zor anlar yaşadı. Mençuna Şelalesi'nin eşsiz manzarasının tadını çıkaran kuzenler, cep telefonlarına o anları kaydederek doyasıya eğlendiler. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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