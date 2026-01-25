Haberler

Artvin'de ahşap ev yangında küle döndü

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşanan yangında Ahmet Uzun'a ait tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde tek katlı bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dereiçi köyünde Ahmet Uzun'a ait ahşap evde dün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, ŞAKUT Şavşat Arama Kurtarma ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

