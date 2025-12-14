Borçka'da Seyir Halindeki Minibüse Yamaçtan Kopan Kaya Düştü

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur nedeniyle kopan kaya, Borçka karayolunda seyreden minibüsün üzerine düştü. Yolcusu bulunmayan minibüsün şoförü de kayanın altında kalmaktan mucize eseri kurtuldu.

Artvin ve civarında dün geceden beri etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası, Borçka karayolunda seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Kaya, minibüsün üst kısmını parçalayarak, içine kadar girdi.

Minibüste yolcu bulunmaması olası can kaybını önledi. Minibüsün şoförü de kayanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği Artvin–Borçka karayolunda minibüsün arkasından aracıyla seyreden Artvinli yurttaş, "Kıl payı kurtardık, tam arkasındaydık. Uçan taşlar bizim de üzerimize düşebilirdi" dedi.