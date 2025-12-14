Haberler

Borçka'da Seyir Halindeki Minibüse Yamaçtan Kopan Kaya Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de etkili olan yağışlar sonrası yamaçtan kopan kaya, Borçka karayolunda seyreden boş minibüsün üzerine düştü. Minibüsün sürücüsü, kayanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur nedeniyle kopan kaya, Borçka karayolunda seyreden minibüsün üzerine düştü. Yolcusu bulunmayan minibüsün şoförü de kayanın altında kalmaktan mucize eseri kurtuldu.

Artvin ve civarında dün geceden beri etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası, Borçka karayolunda seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Kaya, minibüsün üst kısmını parçalayarak, içine kadar girdi.

Minibüste yolcu bulunmaması olası can kaybını önledi. Minibüsün şoförü de kayanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği Artvin–Borçka karayolunda minibüsün arkasından aracıyla seyreden Artvinli yurttaş, "Kıl payı kurtardık, tam arkasındaydık. Uçan taşlar bizim de üzerimize düşebilirdi" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title