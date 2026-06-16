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Artvin'de, Şavşat Deresi'ne Devrilen Kamyonetteki Baba ve Oğlu Aranıyor

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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu kaybolan 68 yaşındaki baba Selahaddin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya için AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları 85 personel ve 20 araçla sürüyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de Şavşat Deresi'ne devrilen kamyonette kaybolan 68 yaşındaki Selahaddin Kaya ile 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren AFAD Artvin İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, "Bugün itibarıyla 85 personel, 20 araç, drone unsurları ile su altı ve su üstü arama ekipleriyle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Hem kıyıdan hem de olayın olduğu yerden yaklaşık 15 kilometre aşağıda bulunan Deriner Barajı kuyruk kısmında aramaları üç bölümde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Artvin'de önceki gün kamyonetin Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu kaybolan 68 yaşındaki Selahaddin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya'nın arama çalışmaları bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına ilişin açıklama yapan AFAD Artvin İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, çalışmanın 85 personel ile 20 araç ile yapıldığını söyledi.

Arama çalışmalarını üç bölümde gerçekleştirdiklerini söyleyen Şenlioğlu, şunları kaydetti:

"Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda dün bir aracımız suya düştü. İçerisinde baba ve oğlu olan vatandaşlarımız vardı. Dün itibarıyla arama çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Araca ulaştık ancak içerisinde vatandaşlarımızı bulamadık. Bugün itibarıyla 85 personel, 20 araç, drone unsurları ile su altı ve su üstü arama ekipleriyle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Hem kıyıdan hem de olayın olduğu yerden yaklaşık 15 kilometre aşağıda bulunan Deriner Barajı kuyruk kısmında aramaları üç bölümde gerçekleştiriyoruz. Olayın gerçekleştiği yerde karayolu ile çay arasındaki mesafenin fazla olması ve görüş mesafesinin bulunmaması nedeniyle, dereyi göremediğimiz sarp alanlarda drone kullanıyoruz. Ayrıca kıyıdan personel desteğiyle ve aşağıda Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında botlarla hem su üstü hem su altı arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz."

Kaynak: ANKA
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