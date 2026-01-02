Haberler

Artvin'de Çığ Altında Arama Çalışmaları Üçüncü Günde Devam Ediyor... Vali Ergün: "Aktif Olarak Bölgede 50 Arkadaşımız Çalışıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ faciasında kaybolan çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de sürüyor. Vali Turan Ergün, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerin yeterli sayıda olduğunu belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları üçüncü günde ara vermeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, "Orada aktif olarak çalışan 50 kişi var orası daha kontrollü çalışılmak zorunda olunan bir alan. Ama yorulan ekibi değiştiriyoruz. Ekiplerimiz şu anda çalışan personel sayısının yeterli olduğunu söylüyor" dedi.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 3 çoban kar altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 3'üncü gününde, çığ altında kaldığı değerlendirilen Bülent Gezer olduğu tahmin edilen çobana ulaşmak için ekipler sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaşarak yeniden arama çalışmalarına başladı. Bölgeye giderek açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, şunları söyledi:

"Dün akşamüzeri ikinci şahsın cansız bedenine ulaşmıştık. Çığ altında kalan bir vatandaşımız daha var. Onu aramak için sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız profesyonel ekiplerle çalışmaya başladılar. Hava biraz daha güneşli ama soğuk. Gece çok kar yağdığı için ulaşmak ve o bölgede çalışmak biraz daha zorlaştı. Şu anda arkadaşlarımız profesyonel bir şekilde bizim bulunduğumuz noktadan oraya isimli ve sayılı bir şekilde çalışacak arkadaşlarımızı gönderiyoruz ve yine isim ve sayı alarak onların değişimini sağlıyoruz. Orada aktif olarak çalışan 50 kişi var orası daha kontrollü çalışılmak zorunda olunan bir alan. Ama yorulan ekibi değiştiriyoruz. Ekiplerimiz şu anda çalışan personel sayısının yeterli olduğunu söylüyor. Biz onların dediklerine uyuyoruz şu anda."

Yeniden bir çığ riskini değerlendiren Vali Ergün, "Arkadaşlarımız bunu sürekli olarak değerlendiriyor. Böyle bir risk olması durumunda oradaki arkadaşlarımız çalışmayı durduracaklar. Bizim işimizi şu da zorlaştırıyor; biz ilk gün kar kalınlığını 4 buçuk metre olarak vermiştik ama 6 metreyi geçiyordu. Zaman zaman da koyun ölüleri çıkıyor o da zorluyor bizi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi