Artvin'de Çığ Altında Arama Çalışmaları Üçüncü Günde Devam Ediyor... Vali Ergün: "Aktif Olarak Bölgede 50 Arkadaşımız Çalışıyor"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları üçüncü günde ara vermeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, "Orada aktif olarak çalışan 50 kişi var orası daha kontrollü çalışılmak zorunda olunan bir alan. Ama yorulan ekibi değiştiriyoruz. Ekiplerimiz şu anda çalışan personel sayısının yeterli olduğunu söylüyor" dedi.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 3 çoban kar altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 3'üncü gününde, çığ altında kaldığı değerlendirilen Bülent Gezer olduğu tahmin edilen çobana ulaşmak için ekipler sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaşarak yeniden arama çalışmalarına başladı. Bölgeye giderek açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, şunları söyledi:

"Dün akşamüzeri ikinci şahsın cansız bedenine ulaşmıştık. Çığ altında kalan bir vatandaşımız daha var. Onu aramak için sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız profesyonel ekiplerle çalışmaya başladılar. Hava biraz daha güneşli ama soğuk. Gece çok kar yağdığı için ulaşmak ve o bölgede çalışmak biraz daha zorlaştı. Şu anda arkadaşlarımız profesyonel bir şekilde bizim bulunduğumuz noktadan oraya isimli ve sayılı bir şekilde çalışacak arkadaşlarımızı gönderiyoruz ve yine isim ve sayı alarak onların değişimini sağlıyoruz. Orada aktif olarak çalışan 50 kişi var orası daha kontrollü çalışılmak zorunda olunan bir alan. Ama yorulan ekibi değiştiriyoruz. Ekiplerimiz şu anda çalışan personel sayısının yeterli olduğunu söylüyor. Biz onların dediklerine uyuyoruz şu anda."

Yeniden bir çığ riskini değerlendiren Vali Ergün, "Arkadaşlarımız bunu sürekli olarak değerlendiriyor. Böyle bir risk olması durumunda oradaki arkadaşlarımız çalışmayı durduracaklar. Bizim işimizi şu da zorlaştırıyor; biz ilk gün kar kalınlığını 4 buçuk metre olarak vermiştik ama 6 metreyi geçiyordu. Zaman zaman da koyun ölüleri çıkıyor o da zorluyor bizi" diye konuştu.