Artvin'de 31 Aralık'ta Çığ Altında Kalan Kayıp Çoban Bülent Gezer'i Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Güncelleme:
Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan Bülent Gezer'i bulmak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalar, bölgede devam eden çığ riski nedeniyle bir süre önce durdurulmuştu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ olayında kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Artvin'den bölgeye sevk edilen 13 kişilik AFAD ekibi, güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde çalışmalara başladı. Ekiplerin, arazideki riskleri anlık olarak değerlendirerek ilerlediği ve çalışmaların temkinli biçimde sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, çığ tehlikesinin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayarak, arama faaliyetlerinin hem ekiplerin güvenliği hem de bölgedeki olası yeni riskler göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü açıkladı. Çalışmaların hava ve zemin koşullarına bağlı olarak devam edeceği kaydedildi.

Altı çobandan üçü kurtarılmıştı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kaybolmuştu. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti

İran savaşının ilk kurbanı! Havayolu şirketi iflas etti
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Aynı anneden doğdular ama üvey kardeş çıktılar! Tıp dünyası şokta

Tıp dünyası şokta! Aynı anneden doğdular ama üvey kardeş çıktılar