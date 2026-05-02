Artvin'de 31 Aralık'ta Çığ Altında Kalan Kayıp Çoban Bülent Gezer'i Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ olayında kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Artvin'den bölgeye sevk edilen 13 kişilik AFAD ekibi, güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde çalışmalara başladı. Ekiplerin, arazideki riskleri anlık olarak değerlendirerek ilerlediği ve çalışmaların temkinli biçimde sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, çığ tehlikesinin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayarak, arama faaliyetlerinin hem ekiplerin güvenliği hem de bölgedeki olası yeni riskler göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü açıkladı. Çalışmaların hava ve zemin koşullarına bağlı olarak devam edeceği kaydedildi.

Altı çobandan üçü kurtarılmıştı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kaybolmuştu. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaynak: ANKA