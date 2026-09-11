Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi yeni hizmet binası açılışa hazırlanıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan Sosyal Hizmet Merkezi'nin yeni hizmet binasında tefrişat ve iç düzenleme çalışmaları sürüyor.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Arpaçiftlik Mahallesi'nde bulunan yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak kurum müdürü Fırat Karlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fiziki yapımı tamamlanan binada tefrişat çalışmalarına başlanırken, birimlere yönelik malzeme ve donanımların getirilmeye devam ettiği, iç düzenleme çalışmalarında ise son aşamaya gelindiği belirtildi.

Merkezin hizmete girmesiyle ilçedeki vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı