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Arsuz'da "Yüreğimizdeki Işık Projesi" yaşatılıyor

Arsuz'da 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' yaşatılıyor
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Hatay'ın Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' ile Işıklı Mahallesi'nde Töre ailesini ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Hatay'ın Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, valilik himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Işıklı Mahallesi'nde yaşayan Töre ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Eroğlu, hanelerinde ziyaret ettiği aile bireyleriyle yakından ilgilenerek ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi. Ziyaret sırasında yürütülen sosyal destek çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ziyaret ve sosyal destek çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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