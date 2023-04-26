Arsuz Belediye Başkanı Güven, Yeni Hizmet Binasında Devam Eden Çalışmaları İnceledi

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, yapımı devam eden yeni prefabrik belediye hizmet binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Güven, "Depremin yaralarını sardığımız ve normalleşme adına ilerlediğimiz bugünlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına hep çalıştık. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızla devam edeceğiz" dedi.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, yapımı devam eden yeni prefabrik belediye hizmet binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Güven, "Depremin yaralarını sardığımız ve normalleşme adına ilerlediğimiz bugünlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına hep çalıştık. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızla devam edeceğiz" dedi.

Hizmet binasının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle Nikah Salonu'nda geçici hizmet veren Arsuz Belediyesi, yeni hizmet binasına kısa bir süre sonra kavuşacak. Yapımı devam eden çalışmaları yakından takip eden Başkan Güven, belediye hizmet binasının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız büyük depremde her yer olduğu gibi belediye hizmet binamız da büyük zarar gördü. Şu an Nikah Salonu'nda İmar Birimi'miz hariç tüm birimlerimizle vatandaşlarımıza burada, İmar Birimi'miz de Gözcüler Ek Hizmet Binamızda hizmet vermeye çalışıyoruz. Diğer yandan da yeni hizmet binası yapım çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yeni binamız prefabrik olarak, Akçalı Mahallemiz sınırları içerisinde, Arsuz Anayol üzerinde yapılıyor. Depremin yaralarını sardığımız ve normalleşme adına ilerlediğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına hep çalıştık. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızla devam edeceğiz."