Arpaçay Kaymakamı öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencilerle öğle yemeği, öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Kars'ın Arpaçay ilçesi kaymakamı Muhammed Burak Akköz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Akköz, öğrencilerin eğitim süreçlerindeki motivasyonlarını önemsediğini belirtti. Öğrencilerle sohbet ederek onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Eğitim süreçlerinde kendilerine başarılar dileyen Akköz, her konuda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Akköz, Pansiyonda da incelemede bulunarak ilçe milli eğitim müdürü ve okul idarecilerinden pansiyonda kalan öğrencilerle ilgili barınma, yemek ve genel hizmet kalitesinin artırılması için bilgi aldı ve ihtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akköz, daha sonra okuldan ayrıldı. - KARS