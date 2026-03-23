Arpaçay'da KHGB Mart Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Arpaçay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı Mart ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantı, Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz başkanlığında Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Lütfü Çelik ve Erdi Yıldırım ile birlikte ilçeye bağlı tüm köy muhtarları katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarının verildi.

Genel kurul toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem maddeleri doğrultusunda yapılan görüşmelerde birlik faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, 2025 yılına ait kesin hesaplar Kaymakam Muhammed Burak Akköz tarafından sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından kesin hesaplar oylandı ve ibra edildi.

"2026 yılı yatırım planı masaya yatırıldı"

Birliğin 2026 yılı yatırım planı ve çalışma programı da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Köylerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması planlanan hizmetler ele alınarak, öncelikli projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Toplantıda söz alan köy muhtarları, kendi bölgelerine ilişkin taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, kırsal kalkınmaya yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Genel kurulun sonunda Birlik Başkanlığı encümen muhtar üyeliği için seçim gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Akmazdam Köyü Muhtarı ile Carcıoğlu Köyü Muhtarı encümen üye olarak seçildi.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, toplantının olumlu ve verimli bir ortamda geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Akköz, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birlik ve koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - KARS

