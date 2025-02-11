Arnavutköy'de Kar Yağışı Drone ile Görüntülendi
İstanbul'un kuzey ilçelerinden Arnavutköy, yoğun kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki kar manzarası dron ile kaydedildi.
Arnavutköy'de ilçeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı dron ile görüntülendi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle şehrin kuzeyindeki ilçelerde etkisini gösterdi. Arnavutköy, yoğun kar yağışı ile adeta beyaz örtüyle kaplandı. İlçede etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel