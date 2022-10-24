Yer: Bursa! Pantolonu ve tişörtünü yırttıkları damada sokak ortasında menemen yaptırdılar Yerel Haberler Bursa'da gerçekleşen ilginç düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, damadın kıyafetlerini yırtan arkadaşları yer alırken olayın devamında şahsa yarı çıplak menemen yaptırdıkları anlar yer aldı. Mudanya'nın Yaylacık köyünde geleneklere uygun düğün yapan Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm arkadaşları katıldı. Köyün girişinde düğün arabasının önünü kesen gençler gelin arabası önünde eğlenmeye başladı. Gelin aracının önünde 6 saat eğlenen köyün gençleri bu esnada bol bol eğlenip damada yapmadığını bırakmadı. KIYAFETLERİNİ YIRTIP MENEMEN YAPTIRDILAR Damadın kıyafetlerini yırtan gençler bu şekilde damada gelin aracının önünde piknik tüpünde menemen yaptırdı. Havanın kararmasıyla birlikte eğlence sona erdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mudanya Bursa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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