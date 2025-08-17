Arkadaşının Tüfekle Vurduğu Sercan Oktay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Arkadaşının Tüfekle Vurduğu Sercan Oktay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eskişehir'de, arkadaşının tüfekle vurması sonucu ağır yaralanan ve 7 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden Sercan Oktay, cenaze namazının ardından uğurlandı.

Eskişehir'de arkadaşı tarafından tüfekle vurulan Sercan Oktay, kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi'nde bir mobilya dükkanında arkadaşlarıyla bulunan S.G., elindeki tüfekle oynarken iddiaya göre silahın kazayla ateş alması sonucu yakın arkadaşı olan Sercan Oktay'ı (32) kafasından vurdu. Ağır yaralanan Oktay, 7 gündür süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu. Üç erkek kardeşten en küçüğü olan Oktay için Uluönder Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de ikindi namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Gencin ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Oktay'ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü. - ESKİŞEHİR

