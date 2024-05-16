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Arhavi'de Heyelan Nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma kapandı. Heyelan sonucu yola düşen ağaçlar ve topraklar temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma kapandı.

Arhavi ilçe girişi 3. kilometresinde bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan bulunan ağaçlar heyelanın etkisiyle toprakla birlikte karayoluna düştü. Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleri eşliğinde başlatılan çalışmada yola düşen ağaçlar ve topraklar temizlenerek yol ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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