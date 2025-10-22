Ardahan Valisi'nden Muhtarlar Günü Kutlaması

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in ev sahipliğinde Muhtarlar Günü kapsamında kahvaltı programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Çiçek, "Muhtarlık müessesesi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören, demokrasimize en yakın müesseselerden biridir" dedi.

Ardahan Valiliği tarafından '19 Ekim Muhtarlar Günü' kapsamında Vali Çiçek'in ev sahipliğinde kahvaltı programı düzenlendi. Programa, Vali Yardımcıları Mehmet Sert ve Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, İl Müftüsü Adem Karadeniz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Muhtarlar Derneği Başkanı Müjdat Bölük ve köy ile mahalle muhtarları katıldı.

Programda muhtarlarla bir araya gelen Vali Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada;

"Muhtarlık müessesesi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören, demokrasimize en yakın müesseselerden biridir. Muhtarlarımız, mahalleleri ve köyleriyle ilgili talep ve ihtiyaçları kamu idarelerine aktaran önemli bir vazife üstlenmektedir. Bu anlamlı günde, fedakarca görev yapan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, günlerini kutluyorum" dedi.

Vali Çiçek, program kapsamında muhtarların talep, görüş ve önerilerini de dinleyerek istişarelerde bulundu.