Vali Çiçek halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzenlediği halk toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı. Toplantıda, vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için talimatlar verildi.

Vali Çiçek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlenen halk toplantısına başkanlık etti. Valilikteki toplantıda vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinleyen Vali Çiçek, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı. Bu tür toplantıların düzenli olarak devam edeceğini belirten Vali Çiçek, "Halk toplantıları, vatandaşların kamu hizmetlerine daha etkin erişimini sağlamak ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek amacıyla gerçekleştiriliyor" dedi.

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri de katılarak vatandaşların dile getirdiği konularla ilgili anında değerlendirmelerde bulundu. Vali Çiçek, gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için yetkililere talimat verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
